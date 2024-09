Nations League | l’Italia batte Israele 2-1 con i gol di Frattesi e Kean

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024)di Luciano Spalletti prosegue il cammino vincente in, conquistando la sua seconda vittoria nel torneo con un 2-1 contro, in una partita disputata a Budapest per motivi di sicurezza. Gli azzurri, guidati dal centrocampista dell’Inter Davidee dall’attaccante Moise, mantengono il primo posto nel girone dellae dimostrano solidità nonostante alcune difficoltà sul campo e proteste fuori dal rettangolo di gioco., foto Ansa – VelvetMagUna partita equilibrata Il match è iniziato con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre, conche ha subito cercato di imporsi con il suo possesso palla, ma trovando inun avversario determinato e ben organizzato in difesa.