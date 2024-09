Rabiot è ancora senza squadra il Barcellona spera di ingaggiarlo Footmercato

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2024) Adrienun calciatore svincolato, nonostante lo scorso anno sia stato un pilastro importante della Juventus e quest’estate all’Europeo con la Francia non abbia fatto male. Il futuro direstaun misteroha scritto in merito a quanto accaduto intorno a lui quest’estate: Il calciatore francese solleva molte domande sulla gestione della sua carriera. Recentemente messo sotto pressione dal suo allenatore Didier Deschamps, l’ex centrocampista della Juventus si trova, oggi, in una situazione a dir poco delicata. I giorni passano, le voci corrono, le domande rimangono, ma la situazione rimane la stessa: il 9 settembre 2024,non hatrovato lagiusta per lui.