Juventus | per Kostic accoglienza da star a Istanbul In corso le visite con il Fenerbahce VIDEO|Primapagina

(Di lunedì 9 settembre 2024) 2024-09-09 12:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Filipè a, dove sta sostenendo lemediche per il, passaggio preliminare prima che lae il club turco ufficializzino il trasferimento dell’esterno serbo dal club bianconero a quello turco. IL COMUNICATO E LE– Ieri sera ilaveva annunciato in un comunicato ufficiale: “Il nostro club ha raggiunto un accordo di massima con laFC e con Filipper il trasferimento in prestito del giocatore.è stato invitato aper sottoporsi allemediche e proseguire le trattative sul trasferimento”.è arrivato nella serata di domenica verso le 22 a. Oggi il calciatore serbo sostiene lemediche per poi firmare il nuovo contratto con il