Bulgaria-Irlanda del Nord | le probabili formazioni

(Di sabato 7 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del girone K di Lega B di Nations League 2024/2025. I padroni di casa cercano la vittoria dopo il pareggio contro la Bielorussia, mentre gli ospiti sono più tranquilli visto il successo contro Lussemburgo.delsi giocherà domenica 8 settembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Hristo Botev di PlovdivDEL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono stati bloccati dalla Bielorussia sul pareggio a reti bianche, costringendoli adesso a vincere a tutti i costi per non compromettere la qualificazione. Più tranquilli, invece, gli irlandesi che hanno superato agevolmente il Lussemburgo per 2-0 grazie alle reti di McNair e Ballard.