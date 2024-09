MotoGP Bagnaia precede Marquez e Martin nelle pre-qualifiche di Misano Bene anche Morbidelli e Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Francescolancia un segnale importante e chiude il venerdì didavanti a tutti con il miglior tempopre-del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valevole come tredicesimo capitolo stagionale del Mondiale. Pecco si è rivelato competitivo sul passo con gomme medie per poi fare la differenza nel time-attack con un gran giro in 1’30?685. Il campione del mondo in carica si candida dunque ad un ruolo da assoluto protagonista per il prosieguo del weekend romagnolo, dopo il disastro di Aragon in cui ha perso tanti punti preziosi nella corsa al titolo. Dominio totale della Ducati almeno sul giro secco alWorld Circuit Marco Simoncelli, con cinque motoprime cinque posizioni (e 6 tra le prime 7) ed un buon vantaggio prestazionale su KTM e Aprilia.