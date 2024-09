I Linkin Park tornano a 7 anni dalla morte di Chester Bennington con la nuova voce di Emily Armstrong | Stiamo esplorando nuova energia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) C’era molta attesa attorno al ritorno dei, specie dopo ladiil 20 luglio 2017 durante il tour. Settedopo la band torna in carreggiata e con qualche novità. Anzitutto lae il nuovo batterista Colin Brittai, poi naturalmente Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn. Il singolo apripista è “The Emptiness Machine” nel frattempo come anticipazione dell’album di inediti “From Zero”, in uscita il 15 novembre, ci saranno 6 concerti, al via dall’11 settembre, nelle arene di Los Angeles, New York, Amburgo, Londra, Seoul e Bogotà. “Prima dei, il nome della nostra prima band era Xero. – ha dichiarato Shinoda – Il titolo dell’album si riferisce sia a questo umile inizio che al viaggio cheintraprendendo.