Bebe Vio Grandis vince il bronzo nel fioretto alle Paralimpiadi di Parigi | Non è l’oro che ci aspettavamo ma sono felice

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da campionessa in caricaprecedenti due edizioni, convinto nelindividuale a Rio 2016 e Tokyo 2020,Vioè tornata in pedana nel pomeriggiodi2024 e ha vinto la medaglia dinella finalina contro la sudcoreana Eun Hye Cho. Un incontro senza storia, dominato 15-2, dopo la delusione per la sconfitta in semifinale della categoria B contro l’atleta cinese Kiao che le ha precluso la possibilità di lottare per. L’azzurra a questa edizione del torneo olimpico si è presentata con il doppio cognome, Vio, volendo registrare anche quello della madre Teresa: «Ci tenevamo a farlo per puro orgoglio. Abbiamo impiegato un po’ di tempo perché è stato veramente un casino fare tutte le pratiche», ha spiegato.