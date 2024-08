VIDEO – Venezia-Torino 0-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024), anticipoterza giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Pier Luigi Penzo. DI TESTA –0-1 nell’anticipoterza giornata diA. I minuti finali sorridono al. I granata vincono in casa dele, in attesa delle altre partite, sono primi con l’Inter a sette punti su nove. Al quarto d’ora prima occasione per Hans Nicolussi Caviglia, ma sul suo tiro Vanja Milinkovic-Savic è provvidenziale. Il portiere serbo si ripete sul centrocampista nell’azione seguente. Subito dopo, nell’altra area, ilpensa più volte di aver segnato ma la palla incredibilmente non entra.