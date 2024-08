È in arrivo la Metal Gear Solid | Master Collection Vol 2 con Metal Gear Solid 4 suggerisce Konami

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Noriaki Okamura, il producer della serie, ha sostanzialmente confermato l’diVol. 2 con incluso al suo interno4: Guns of the Patriots. IGN USA ha intervistato proprio in queste ore Okamura, cogliendo l’occasione per chiedere allo sviluppatore se in futuro verrà rilasciata una riedizione del quarto capitolo, consentendo in questo modo ai fan di poter giocare all’apprezzato titolo di Hideo Kojima anche sui nuovi dispositivi da gaming. Ricordiamo infatti che il titolo è al momento un’esclusiva PS3 a causa dell’architettura complessa della console, che ha reso la realizzazione del porting a dir poco complesso. A questa domanda precisa Noriaki Okamura non si è barricato dietro il più classico dei , ma ha affermato che i fan devono “unire i puntini” visto che esiste una“Vol.