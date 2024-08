Sardegna Endurance Festival 2024 Arborea decine i team equestri internazionali in arrivo per le gare del 26 e 29 settembre Tre Ministeri e Regione tra i patrocinanti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Manca meno di un mese all'avvio del, in programma dal 26 al 29all'Horse Country Resort di. L'evento ospiterà il “FEIEuropean Championship for Young Riders & Juniors”, sfida continentale under 21, e il “FEIWorld Championship for Young Horses”, rassegna globale riservata ai giovani cavalli sotto gli otto anni. A sostenere l'organizzazione di una delle più importanti rassegne globali della disciplina c'è in prima fila la Federazione equestre internazionale che quest'anno godrà del patrocinio d'eccezione di ben tre: quelli del Turismo; dell'Ambiente e Sicurezza energetica; e dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. A completare la ricca rosa deiistituzionali, laAutonoma dellae la sua Agenzia Forestas, i Comuni die Terralba, CONI e FISE.