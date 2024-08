Tennis 2024 esaltante per l’Italia | sei tennisti diversi in finale e 14 finali con un azzurro in campo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 agosto 2024) Che ilsia fin qui statoper ilitaliano era già sotto gli occhi di tutti, ma laraggiunta da Lorenzo Sonego all’Atp 250 di Winston-Salem aggiunge un altro tassella a una stagione da incorniciare, con la speranza di ottenere ulteriori soddisfazioni in questi ultimi mesi. Sonego, infatti, rappresenta il sesto italiano a raggiungere l’attodi un torneo in singolare, aggiungendosi a Jannik Sinner, Luciano Darderi, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. Inoltre, si tratta in totale della quattordicesimastagionale con un italiano in: attualmente il bilancio è di nove vittorie azzurre, a fronte di quattro sconfitte. Tutti numeri che finora non erano mai stati fatti segnare dalitaliano, che si afferma sempre più come una solidissima realtà a livello internazionale.