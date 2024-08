Michael Collins il conflitto anglo-irlandese raccontato con onestà e grande impatto spettacolare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024)Iris ore 21.10. Con Liam Neeson, Julia Roberts e Alan Rickman. Regia di Neil Jordan. Produzione Gran Bretagna 1996. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA All'inizio degli anni 20 gli irlandesi si ribellano alla dominazione inglese. Alla loro testa è, che conduce una feroce guerriglia urbana (la caccia notturna agli ufficiali britannici per le strade di Belfast) che finisce per fiaccare la volontà degli occupanti e a indurli a venire a patti.al tavolo delle trattative riesce a ottenere un assetto politico più favorevole agli irlandesi, ma una parte dei ribelli non è d'accordo con lui.viene ucciso. PERCHÈ VEDERLO Perché ilcon, chiarezza e. Neeson è un mattatore che si mangia il film.