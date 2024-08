Meteo dopo il caldo a Ferragosto arriva il maltempo | ecco dove

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ildi queste ore dovrebbe lasciare spazio, presto, ad una situazione di instabilità che attenuerà l'afa sul nostro Paese. Questa la previsione degli esperti secondo cui entro il fine settimana, l’Italia dovrebbe risentire dell'arrivo di una “saccatura depressionaria che andrà a isolarsi formando una goccia fredda in quota. Questa si sposterà sul Mediterraneo centrale determinando un significativo calo delle temperature in Italia". Anche per questo motivo dobbiamo aspettarci acquazzoni e temporali diffusi