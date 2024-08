Quando si gioca la finale di Italia-Stati Uniti alle Olimpiadi | data e ora

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vittoria epocale dell’: un tentativo di oro olimpico La squadra femminile di pallavolona ha fatto la storia raggiungendo ladi Parigi 2024. In una straordinaria semi, la squadrana ha sconfitto la Turchia per 3-0, assicurandosi un posto incontro i campioni in carica, gli. Questa è la prima volta che la squadra femminile di pallavolona avanza a unaolimpica e ora ha la possibilità di vincere l’oro domenica 11 agosto. La partita sarà trasmessa sui canali Discovery ed Eurosport, nonché su Rai per la visione in chiaro.contronelladi pallavolo femminile: dettagli chiave L’attesa cresce mentre la squadra femminile di pallavolona si prepara per la storica partita per la medaglia d’oro contro gli