L’impatto ambientale dell’industria alimentare | verso la sostenibilità? 

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoL’industrianon sta procedendo spedita nella direzione della sostenibilità. Mentre il consumonegli ultimi anni sta andando incontro ad una crescita continua e costante, il settore dell’alimentazione sta viaggiando in una direzione opposta a quella della sostenibilità. Non è un caso, infatti, che circa un quarto delle emissioni globali di gas sia attualmente riconducibile alla produzione di cibo. A non aiutare è anche il consumo frequente di carne, un alimento sempre più presente sulle nostre tavole e su quelle appartenenti a culture diverse dalla nostra.