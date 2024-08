Koopmeiners Pistocchi | Rischia una lunga squalifica inevitabile un’inchiesta della Procura Federale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il futuro di Teunè sempre più in bilico con il centrocampista olandese che è da tempo nel mirinoJuventus con i bianconeri che non hanno ancora affondato il colpo in quanto il club bergamascofamiglia Percassi avrebbe richiesto una cifra intorno ai 60 milioni per lasciar partire il centrocampista. Intanto l’allenatore L'articolo: “una” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Milan lavora per il mercato, nomi interessanti-Atalanta, la conferma del ds dell’AZ: “Trattativa con i nerazzurri, ma” Valutazione (e trattativa) continua per portare Tomiyasu e Koopmainers all’Atalanta.