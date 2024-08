Pallavolo Casciavola arriva da Roma la centrale che chiude il roster

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pisa, 7 agosto 2024 -è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per la stagione 2024/2025 con la giocatrice Giulia di Pasquale che farà quindi parte della rosa della VeroDolche disputerà il campionato di serie C. Giulia è nata ail 10 luglio 2005, alta 177 cm ricopre il ruolo di. Nella capitale inizia a praticare ginnastica ritmica, salvo poi passare allae approdare al San Paolo Ostiense dove disputa i campionati dall'under 14 fino all'under 16 elite. Nella stagione 2020/21 passa allo Sport 2000 dove fa il suo esordio in Prima Divisione ed in Serie D, oltre a disputare il campionato under 18, Giulia scala le categorie ecosì anche a disputare il campionato di serie C. Dopo tre stagioniil passaggio all'Allvolley, è la stagione 2023/24 e Giulia si conferma in serie C dove gioca con regolarità.