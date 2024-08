Oroscopo Branko martedì 6 agosto 2024 | Ariete | Relax e Nuove Energie!

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 6 agosto 2024) L’diper oggi,Le stelle vi invitano a rallentare, pensare alle vacanze e rilassarvi un po’. Anche se l’entusiasmo è tornato, prendetevi una pausa per ricaricarvi in vista dell’autunno. Toro Aspettatevi aspetti amichevoli della Luna e di Venere, con possibili incontri appassionati econoscenze che vi sorprenderanno. Gemelli Il Sole, Marte, Giove e Plutone indicano attrazioni forti e irrazionali, portando momenti emozionanti e talvolta agitati. Cancro Venere in Vergine porta relazioni leggere e giocose, ideali per chi cerca divertimento senza grosse conseguenze. Leone Inizia un periodo interessante per il reddito e le soddisfazioni lavorative. Investimenti e imprese avranno la priorità. Vergine La Luna, Venere e Mercurio nel vostro cielo vi renderanno carismatici e interessanti.