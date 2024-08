MotoGP Jorge Martin | Pensavo alla vittoria ma Enea era superiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)conclude sul podio il GP di Gran Bretagna, decimo evento della2024. La Ducati n. 89 Prima Pramac si ferma al secondo posto alle spalle della Ducati titolare diBastianini, meritatamente davanti a tutti come accaduto nel corso della Sprint di ieri. Il nativo di Madrid ha rilasciato ai microfoni del Motomondiale poco dopo la bandiera a scacchi: “Ringrazio il mio team e tutte le persone che mi hanno aiutato questo fine settimana. Ho gestito le gomme ed il carburante, sono rimasto con ‘Pecco’ per tutta la gara. Quando ho capito che Bastianini mi stava prendendo ho cercato di restare davanti, ma oggi era troppo veloce. Felice per aver ripreso la leadership del campionato”.