Milano al via la riqualificazione del verde di Lorenteggio | stanziati 600mila euro per l’area della nuova biblioteca

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 –cambia volto: unavita per ildi via Odazio adovecomunale di oltre 11mila metri quadrati che circonda ladisarà completamente riqualificata con un intervento per un importo pari a. Il progetto è in linea con la ristrutturazione delle aree verdi comunali su via Giambellino e che si inserisce nel più ampio piano didel quartiere. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato il quadro economico relativo al progetto di ristrutturazione: entro la fine dell'anno è prevista l'approvazione del progetto esecutivo, attualmente in fase di redazione, mentre l'avvio dei lavori è stimato per l'autunno 2025.