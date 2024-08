Incendi eventi raccolta funghi | Comunità Montana del Fortore al lavoro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiLa Giunta delladel, presieduta da Zaccaria Spina con gli assessori Giuseppe Addabbo (vice-presidente) e Gianfranco Mottola, è ancora alin pieno agosto per affrontare una serie di importanti problematiche. In primis, con l’ausilio del Rup Pietro Giallonardo, è stato tracciato un primo resoconto degli interventi perdel servizio AIB (AntiBoschivi) avviato solo una decina di giorni fa. Sono stati registrati già 7. Il primo a San Giorgio la Molara in c/da Serra Mastro Giorgio, poi ben 3 a Paduli, in via Ignazio Montecoppola e via San Donato, 2 a Buonalbergo in c/da Tavernola San Martino e c/da Taverna ed infine l’ultimo a Pago Veiano.