LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | a breve la semifinale di Alice Bellandi nei -78 kg femminili

(Di giovedì 1 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:40 Programma che prosegue con la categoria dei -78 kg. Questi gli incontri: Yelzayeta Lytvynenko (UKR) – Ma Zhenzhao (CHN) ripescaggio per il bronzo Rika Takayama (JPN) – Guusje Steenhuis (NED) ripescaggio per il bronzo Anna-Maria Wagner (GER) – Inbar Lanir (ISR)(ITA) – Patricia Sampaio (POR) 16:36 L’azero difende con i denti fino alla fine il waza-ari messo a segno poc’anzi sfiorando anche l’ippon nel finale. Sarà dunque Kotsoyev-Sulamanidze la finalissima per l’oro dei -100 kg maschili. 16:33 Arriva il waza-ari per Tani-otoshi di Kotsoyev, che oltre al punto può contare anche su due shido comminati all’avversario. 16:32 Uno shido per entrambi quando siamo entrati nel secondo minuto del tempo regolamentare.