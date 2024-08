Cannabis light filiera sul baratro e agricoltori in panico | Governo omaggia le multinazionali e penalizza le aziende italiane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mentre nei campi è la stagione della fioritura della canapa, i piccolisi domandano cosa ne sarà del loro raccolto se a settembre passasse la legge per bandirlo. Per ora è solo un emendamento al ddl sicurezza, approvato in una burrascosa seduta nelle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera. Quanto basta agli addetti ai lavori per farsi un’idea: Giorgia Meloni e le destre hanno fatto un favore alledel farmacondo le. Perfino Coldiretti, sempre benevola con palazzo Chigi, chiede di modificare “per la sopravvivenza di un intero settore”. La norma stabilisce un principio contestatissimo e privo di solide evidenze scientifiche: lasenza thc equivale alla pianta con il thc (il principio attivo psicotropo) dunque è considerata uno stupefacente.