Autonomia differenziata boom della raccolta firme per il referendum abrogativo | diciamo no alla Spacca Italia

(Di giovedì 1 agosto 2024) A dispetto di 6 anni di quasi totale silenziamento sull’– dfirma delle pre-intese da parte del Governo Gentiloni con Maroni (Lombardia), Zaia (Veneto) e Bonaccini (Emilia-Romagna) per iniziare il percorso di queste regioni verso l’, consentita dal c. 3 dell’art. 116Costituzione, revisionata nel 2001 – oggi i/le cittadini/e sono ben coscienti dei danni irreversibili che la legge 86, quella del ministro Calderoli, provocherà sull’unità e indivisibilitàRepubblicana. Con protervia vari governi hanno impedito laonline delle, e ora finalmente si è attivata la procedura, consentendo a centinaia di migliaia di persone di praticare una forma di democrazia partecipata per dar vita al, che questa volta mira a impedire dire l’come vorrebbe la legge 86.