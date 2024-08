20km marcia femminile con Palmisano oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il programma, l’e come vedere in diretta la 20 km dialledi, che dopo la prova maschile assegna le medaglie in questa prima giornata dell’atletica nella rassegna a cinque cerchi. L’Italia punta forte sulla campionessa olimpica di Tokyo Antonella, che se la vedrà soprattutto con la spagnola Maria Perez e con la peruviana Kimberly Garcia Leon. Per quanto riguarda le altre azzurre, proveranno a giocarsi le loro carte anche Valentina Trapletti, argento europeo a Roma meno di due mesi fa, e Eleonora Giorgi. La gara nel circuito di un chilometro sul Trocadero, di fronte alla Torre Eiffel, prenderà il via alle ore 9.20 di giovedì 1 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la 20 km dialledi