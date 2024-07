Tennis Parigi 2024 Cocciaretto | Non avevo aspettative venti giorni fa non riuscivo a camminare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “Lei sta giocando bene ed è un’avversaria tosta per tutti. Nongrandiper oggi. Non ero al massimo delle mie forze e le gambe non rispondevano. Il mio obiettivo era scendere in campo e sono contenta di esserci riuscita.fa nonnemmeno ae alla fine oggi vado via con qualche rimpianto”. Così Elisabettaha analizzato la sconfitta contro Diana Shnaider nel primo turno del torneo difemminile, valido per i Giochi Olimpici di. “Nel secondo set ero quasi riuscita a rimetterla in piedi, più che per il risultato finale e per il punteggio ma per migliorare la mia condizione fisica. Ora partirò per Toronto, poi ho in programma Cincinnati e Monterrey in preparazione allo Us Open”, conclude la marchigiana.: “Nonfa non” SportFace.