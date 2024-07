Gli abitanti delle Vele di Scampia dimenticati dallo Stato | ora si spegneranno i riflettori?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tre morti. Ne stiamo parlando solo perché sono morte tre persone. Altrimenti 800 personedisarebbero ancora lì, in mezzo ai topi, nelle case piene di muffa, sulle passerelle crepate, in un palazzo con i pilastri corrosi dal tempo. La verità è che glidi, bambini compresi, sono stati. Bambini costretti a vivere in alloggi non a dimensione umana. Coi ratti che rosicchiano i fili dell’elettricità creando black out, coi ratti che attratti dall’odore del latte invadono le culle dei neonati, coi ratti che prosperano nelle discariche mai bonificate dei garage