Accoltellato e sfregiato al volto non identificato l’uomo trovato cadavere in un bosco in provincia di Novara

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Molte coltellate e uno sfregio al. Si indaga per dare un nome almorto venerdì mattina nei boschi di Oleggio indi. La vittima non è ancora stata identificata, ma alcuni indizi ufficiosi fanno ritenere agli investigatori che sia di nazionalità marocchina. Le indagini dei carabinieri, coordinate dal sostituto procuratore Giovanni Castellani, avrebbero portato a individuare il luogo dell’omicidio a qualche centinaio di metri dal ciglio del sentiero dov’è statoil. Il corpo sarebbe quindi stato spostato. Nella zona qualche mese fa un’operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura aveva stroncato un’organizzazione di spaccio di stupefacenti. Il particolare dello sfregio inpotrebbe far pensare a una lotta fra bande per tornare a gestire la zona vicina al confine lombardo.