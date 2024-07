Arrestata banda di ladri internazionale di supermercati | colpirono anche Forlì

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 - Lo scorso autunno un gruppo di malviventi che ha commesso oltre un centinaio di furti e rapine in tutta Italia aveva preso di mira, con almeno sei furti commessi neicon danni di diverse migliaia di euro. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, in collaborazione con le autorità della Romania, ha eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal Giudice per le indagini preliminari disu richiesta della Procura, a carico di sette cittadini rumeni ritenuti presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Nei loro confronti erano state adottate sette ordinanze di custodia cautelare in carcere ma si erano rese irreperibili sul territorio nazionale.