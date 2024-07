Beauty case smart da viaggio | dal dentifricio in pastiglie alla fascia per capelli i prodotti che occupano pochissimo spazio e che ti svolteranno le vacanze

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Ogni anno la stessa storia: al momento di prenotare legiuri che ti basta uno zaino, che non hai bisogno di un bagaglio da imbarcare, che il minimalismo è la chiave per rilassarsi. E poi eccoci qua, nello sforzo di piegare le leggi della fisica pur di far entrare tutto nel trolley aperto sul pavimento. Per fortuna, almeno sul fronte della bellezza e della cura del corpo, esistono‘furbi’ per risparmiare(e soldi) nel. Spesso ilè l’ultima cosa a cui si pensa, ma è una parte fondamentale della valigia: a chi non è mai successo di dimenticare lo spazzolino e scoprirlo solo in hotel? Non possiamo aiutarti a scegliere tra le dodici paia di scarpe che vorresti portare via, ma possiamo darti qualche valido consiglio per ilda