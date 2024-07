Brugherio danneggia in un incidente 3 auto parcheggiate e scappa | inchiodato dalle telecamere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024)(Monza Brianza) – Hato tre macchine in sosta e ha provato a svignarsela. E ce l'avrebbe anche fatta, visto che non c'erano stati testimoni e ai proprietari delle vetture non era rimasto altro da fare che rassegnarsi a portarenomamente ledal carrozziere. Ci si è messa però di mezzo la polizia locale diche, dopo aver constatato l'altro pomeriggio quanto accaduto in via San Maurizio al Lambro, ha scovato e visionato le immagini della telecamera di una ditta della zona riuscendo a risalire a marca, modello, colore e iniziale di targa del veicolo responsabile dell', un'Alfa Romeo Giulietta nera.