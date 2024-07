Lusso | il nuovo programma di Vestiaire Collective

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il tempo storico mostra un’avvicinamento delle nuove generazioni creative ad unconcetto diconscious. Questo rappresenta una crescita per il fashion che dialoga con nuove possibili innovazioni tessili e non solo. A dirlo è proprio la piattaforma che lavora all’obiettivo di rendere l’abito ‘’a più vite’’ servendosi dell’used,con il suodi partnership con alcuni dei brand più noti.: il ruolo della piattaforma Il concetto dimuta e con questo le sue pratiche conoscitive. Tra queste quella dell’eco è l’indiscussa protagonista, resa tale anche grazie al crescente uso di piattaforme di abiti used come. Il nome del fashion online ha posto, di recente, l’attenzione sul rapporto tra lui ed i brand presenti nello store, dando risalto a temi quali l’impegno sostenibile.