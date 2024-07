Taralli per celiaci con glutine | l’allarme del Ministero | Vanno ritirati

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024)senzache, in realtà, contengono: una scoperta che ha portato ildella Salute a richiamare immediatamente un lotto diAvena della marca Agluten. Un prodotto che doveva essere sicuro per le persone celiache, ma che si è rivelato pericoloso proprio per coloro che necessitano di evitare rigorosamente questo allergene. Sul sito deldella Salute, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari, è comparso oggi, giovedì 18 luglio 2024, un nuovo avviso di ritiro per rischio presenza di allergeni. Nell’avviso si legge chiaramente che il motivo del richiamo è la presenza diin un prodotto dichiarato “specificamente formulato per persone intolleranti al”.