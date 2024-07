Si può portare il gatto al mare? Cosa dice la legge

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 18 luglio 2024) Rinunciare alla compagnia del proprio felino, anche se si tratta di andare in ferie o semplicemente passare una giornata sulla spiaggia, è impensabile. Il rapporto uomo e animale domestico è ormai (quasi) come quello fra padre e figlio. Ecco allora che sapere quali sono le regole perilaldiventa importante per evitare cattive sorprese o esperienze spiacevoli a se stessi e a un essere vivente che non ama molto le novità e gli imprevisti. Soprattutto quando si parte per periodi medio-lunghi è consigliabile fare un piano del viaggio dettagliato, informandosi prima su quanto siano effettivamente pet friendly i luoghi che si vogliono visitare. In Italia non esiste unanazionale, ma ogni Comune ha le proprie norme. Inoltre è indispensabile fare una distinzione fra spiaggia pubblica e privata.