Parigi 2024 come seguire in tv tutte le Olimpiadi

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una maratona lunga 3.800 ore in cui sarà coperta ogni singola gara dal 24 luglio all'11 agosto. Così Warner Bros ha scelto di coprire ledidi cui detiene i diritti televisivi in Italia. Sarà tutto visibile attraverso l'app Discovery+ e ci saranno ampie dirette anche sui canali Eurosport che saranno disponibili agli abbonati di Sky e Dazn e che nell'occasione saranno aumentati fino a 10 per coprire il meglio della manifestazione che scatta ufficialmente con la cerimonia inaugurale di venerdì 26 luglio lungo la Senna. La copertura integrale dei Giochi rappresenta la conferma di un modello già sperimentato nelle ultime edizioni.