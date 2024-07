Nazionale della Politica-Nazionale Cantanti 7-7 | l’analisi tattica

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Alla lettura delle formazionisfida tra, era chiaro il modo in cui avrebbe potuto indirizzarsi la partita. Ignazio La Russa, tecnico dei politici, aveva deciso di contravvenire alla regola aurea del calcio italiano: in barba a ogni conservatorismo, aveva pensato che il modo di vincere era schierare sin dall’inizio entrambi i principali talenti offensivi a disposizione, Matteo Renzi e Giuseppe Conte. Nessuna staffetta Mazzola/Rivera. Erano loro due i calciatori più attesipartita disputata a L’Aquila. Entrambi elementi tecnici e portati al palleggio – più seconda punta Conte, più centrocampista Renzi – la loro presenza in contemporanea sarebbe stata sostenibile solo se i politici fossero riusciti ad amministrare il pallone.