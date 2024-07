The Fantastic Four | Silver Surfer di Julia Garner apparirà in un film soltanto?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 16 luglio 2024) Thediin un? Ad aprile, abbiamo avuto la conferma che Theintrodurrà una versione femminile del classico eroe spaziale della Marvel Comics,, ma non la versione del personaggio con cui i fan hanno più familiarità. La vincitrice dell’Emmy Award(Ozark, Inventing Anna) interpreteràdel, ma non si tratterà di una versione con cambio di genere di Norrin Radd.assumerà effettivamente il ruolo di Shalla-Bal. Nella continuità originale dei fumetti Marvel, Shalla-Bal era l’imperatrice del pianeta Zenn-La ed era il primo amore di Norrin Radd. Quando Galactus arrivò per divorare il loro pianeta, Radd si offrì volontario per diventare il suo araldo in cambio della vita del pianeta di Zenn-La.