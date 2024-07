Terranuova Traiana ancora sul mercato Dall' Arezzo arriva Stopponi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024), 16 luglio 2024 – Altro acquisto per la, prelevato dacon la formula del prestito , Alessandro. Nato il 30 maggio 2005 nella città della Chimera, difensore di piede destro, alto 184 cm per 75 kg di peso,inizia la propria attività nella Scuola Calcio dell'Arno Laterina dove resta fino ai Giovanissimi B. Poi nel 2018 passa alla SSdove si disputano i Campionati Nazionali Giovanissimi e Allievi con gli Under 15, 16 e 17. Sale poi in Under 19 con la quale vince i Campionati Nazionali Juniores 2021-2022 (stagione regolare chiusa da imbattuto con 19 vittorie e 3 pareggi, fase nazionale interrotta ai quarti di finale) e 2022-2023: primo con 64 punti in 30 gare, eliminato negli ottavi della fase finale.