Settembre di fuoco per il Rimini Debutto il 25 agosto a Carpi

(Di martedì 16 luglio 2024) Si apre con ila fine. Si chiude con il Pineto nel mese di aprile del prossimo anno. In mezzo un lungo cammino, quello che ildovrà percorrere nel prossimo campionato. E che ieri la Lega ha scandito con date e nomi delle avversarie dando forma al calendario del girone B. Contro una neopromossa, a non troppi chilometri dalla Romagna, in Emilia, inizierà l’avventura della squadra di Antonio Buscè. Con ilnon sarà una passeggiata, ma il difficile, almeno sulla carta arriverà nei 180 minuti successivi. Un inizio diquello al ’Romeo Neri’ per capitan Colombi e compagni che nel giro di una settimana avranno a che fare con Virtus Entella e Pescara. In un inedito doppio appuntamento casalingo, pronti via. I tifosi del ’Neri’ potranno anche subito vedere all’opera la novità del girone B, il Milan Futuro di mister Bonera.