Sky – Niente Lazio o Napoli per Greenwood è vicinissimo al Marsiglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024), le due squadre italiane che, dopo un iniziale tentativo della Juventus, erano interessate a portare in Serie A Mason, talentuoso attaccante del Manchester United, reduce da una buona stagione in prestito al Getafe dopo un periodo di inattività dovuto al processo in cui era stato accusato di stupro e poi assolto. Ad assicurarsi il sì del giocatore sembra essere ildi Roberto De Zerbi, come riporta Sky Sport, anche se parte della tifoseria dell’OM e persino la politica cittadina hanno espresso perplessità e malumori. Lotito ha offerto venti milioni di euro, sembrerebbero non essere bastati, mentre De Laurentiis era pronto a far partire una trattativa in caso di fumata nera coi transalpini. Sky –per, èalSportFace.