Schlein siamo contenti di proporre De Pascale in Emilia Romagna

(Di sabato 13 luglio 2024) "moltodiMichele Decome candidato presidente alle prossime elezioni regionali in. Il sindaco di Ravenna ha già dimostrato grandi capacità di rinnovamento e di gestione della cosa pubblica amministrando la sua comunità con competenza e passione civile, sapendo rispondere concretamente ai bisogni delle persone anche in questi anni difficili tra pandemia e alluvione e saprà dare uno slancio di innovazione garantendo continuità al buon governo dell'". Così in una nota la segretaria del Pd Elly. Il candidato, aggiunge, "potrà contare sul supporto prezioso di una squadra e di una comunità che condividono un progetto e una visione per il futuro di una Regione che anche nei momenti più difficili non ha mai lasciato indietro nessuno".