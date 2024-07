Malpensa diventa l’aeroporto Silvio Berlusconi | da oggi è ufficiale Salvini | Grande soddisfazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ora è: “di Milanoè ufficialmente intitolato a”. È quanto si legge in una notadel ministero dei Trasporti, in cui si legge che l’intitolazione è stata stabilita da un’ordinanza di Enac e che questo atto ha effetto immediato”. La denominazione completa dello scalo lombardo, quindi,Aeroporto internazionale Milano. “La società di gestione Sea provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione” si legge ancora nella nota, in cui si dà anche notizia della “” del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo. L'articolo: da: “” proviene da Il Fatto Quotidiano.