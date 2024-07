Italia femminile prosegue il raduno a Brunico verso la sfida contro l’Olanda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)ildella Nazionalein quel dila gara di venerdì a Sittard, che guida il Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Con una vittoria le padrone di casa centrerebbero la qualificazione con un turno d’anticipo, ma la squadra di Andrea Soncin – terza alla luce di una peggior differenza reti rispetto alla Norvegia – è decisa a fare risultato per giocarsi il pass per il torneo continentale negli ultimi 90 minuti con la Finlandia. “Stiamo lavorando bene e nello spogliatoio c’è un clima perfetto. Siamo cariche e ci stiamo preparando nel migliore dei modi”, ha dichiarato il portiere della Fiorentina Katja Schroffenegger, focalizzata come tutti sul prossimo match. La 33enne di Bolzano si è innamorata di questo sport e di questa maglia 20 anni fa, quando l’disputò la sua prima e unica partita al ‘Druso’, un amichevole terminata 5-0 per la Germania.