Ordine d’arrivo MotoGP GP Germania 2024 | Bagnaia vince Martin cade ai -2! Marquez da 13 a 2

(Di domenica 7 luglio 2024) Il Motomondialeha visto completarsi oggi, domenica 7 luglio, il fine settimana del GP della, con la consueta gara lunga che si è disputata sul circuito del Sachsenring, valida per la nona tappa del calendario di. Al termine dei 30 giri previsti la vittoria è andata a Francesco, che ha approfittato della caduta dello spagnolo Jorgeed è tornato in testa al Mondiale: alle sue spalle hanno completato il podio gli iberici Marc ed Alex. Quarta piazza per Enea Bastianini, quinto Franco Morbidelli. Sesto il lusitano Miguel Oliveira, settimo l’iberico Pedro Acosta, ottavo Marco Bezzecchi, nono il sudafricano Brad Binder, decimo l’altro iberico Raul Fernandez. A punti anche il transalpino Fabio Quartararo, 11°, lo spagnolo Maverick Vinales, 12°, l’australiano Jack Miller, 13°, l’iberico Augusto Fernandez, 14°, ed il nipponico Takaaki Nakagami, 15°.