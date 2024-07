Casa Museo Ivan Bruschi | domenica ingresso gratuito per la Fiera e Yoga ad Arte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – Ladell’Antiquariatonel fine settimana diAntiquaria propone sabato 6 luglio in occasione della manifestazione “Shopping sotto le Stelle”, organizzato dalla Confcommercio delle province di Firenze-Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo, un’iniziativa rivolta a tutti gli aretini e ai turisti presenti in città: per le ultime settimane della mostra “La libera maniera.astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo” aperta fino al prossimo 21 luglio, verrà offerto l’al prezzo speciale di 1 euro a tutti coloro che, acquistando nei negozi del centro storico nel periodo dei saldi, presenteranno un proprio scontrino alla biglietteria di7 luglio torna l’appuntamento con l’entrata gratuita, in linea con le quattro sedi di Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo e con l’iniziativa del Ministero della Cultura.