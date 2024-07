BB14 termina l’attività sportiva il Comune | Per il 2025 contribuiremo ai costi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bergamo. Una replica attesa, anche per il grande rammarico affiorato ieri dalle parole del presidente Galluzzo. Dopo l’annuncio di ieri della Bergamo Basket 2014, che ha dichiarato il termine della sua attività, ildi Bergamo offre la sua disponibilità per supportare la società dal 1° gennaio. “Abbiamo appreso dalla stampa la decisione delladi non proseguire– commentano la sindaca Elena Carnevali e l’assessora allo Sport Marcella Messina -. È una scelta che ci dispiace molto per la storia della società, il team, la dirigenza a cui eravamo stati vicini anche durante l’ultima partita di campionato raccogliendo le parole accorate del Presidente”. L’annuncio della cessazione delera arrivato ieri, giovedì 4 luglio, in una conferenza stampa in cui è stato diffuso un comunicato ufficiale firmato dal Consiglio di Amministrazione e dai soci.