Polizia stradale L’organico è dimezzato

(Di mercoledì 3 luglio 2024)ridotto ai minimi termini, vale a dire passato da 70 a soli 47 uomini. Il che comporta una minore sicurezza sia per gli operatori diche per i cittadini. Lo denuncia in una nota il sindacato Fsp/di Stato di Ravenna. Una situazione di carenza che il segretario Caterina Durante spiega rivolgendosi alla dirigente del compartimento, Simonetta Lobrutto, da poco insediata, e ribadendo "con fermezza una drammatica situazione di grave carenza, ormai cronicizzata e destinata ad aumentare, del personale della Sezionedi Ravenna che, da oltre 70 uomini è arrivata agli attuali 47, con una limitatissima aliquota del Distaccamento di Faenza. Tale carenza non riesce a consentire la copertura delle pattuglie minime necessarie per un decoroso controllo del territorio Ravennate.