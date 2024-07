Borsa | l' Europa resta debole dopo Wall street Milano -08%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) I mercati azionari del Vecchio continente si confermano in calol'avvio di, guardando anche agli interventi dei presidenti di Bce e Fed, Lagarde e Powell, al Forum di Sintra in Portogallo. Nella corrente delle prese di beneficio,il rialzo di ieri sulle elezioni francesi, lapeggiore è quella di Madrid che scende dell'1,7% appesantita dalle banche, con Santander che cede oltre tre punti percentuali. Segue il listino di Francoforte in calo di un punto percentuale e mezzo con vendite soprattutto nel settore industriale e delle auto.perde lo 0,8%, con Parigi in calo dello 0,7%, Londra dello 0,4% e Amsterdam dello 0,3%. Si allenta invece la tensione sul mercato dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 148 punti base.