Italia un disastro firmato Spalletti | è crollato prima della Croazia Adesso dimissioni inevitabili

(Di sabato 29 giugno 2024) Inguardabile. L’è uscita dall’Europeo nel modo peggiore: a testa bassa, umiliata e letteralmente presa a pallonate dalla Svizzera dopo essersi salvata dal girone soltanto al 98° minuto grazie al gol di Zaccagni all’ultimo respiro contro la. Proprio la partita con laè lo spartiacque che segna in modo determinante l’avventura dell’nel torneo che si disputa in Germania. Lucianoha sbagliato tutto nelle scelte e nell’approccio, enon può che dimettersi. Perché l’non era mai andata così male. Agli europei l’ultima volta che gli Azzurri non erano arrivati neanche ai Quarti di Finale risale addirittura al 2004, venti anni fa, quando l’dei campionissimi allenata da Trapattoni uscì nel girone dain classifica e imbattuta, ma a pari punti con Svezia e Danimarca che combinarono il famoso biscotto per eliminare gli Azzurri a suon di gol reciprocamente regalati.