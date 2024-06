Fonte : open.online di 3 giu 2024

Si evince, dunque, che la decisione di uscire dall’Unione Europea può essere presa conformemente alla costituzione di ciascuno Stato membroIl Consiglio delibera all’unanimità anche per l’accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; la decisione sulla conclusione di tale accordo entra in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Non è previsto un referendum per uscire dall’Unione europea in caso di bassa affluenza alle elezioni